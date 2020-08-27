Vodafone продолжает расширять зону покрытия 4G в Украине. Оператор запустил LTE1800 на территории Национального парка в Сухолучье, где пройдет открытый Чемпионат Украины по триатлону на длинную дистанцию, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, на время чемпиона оператор организовал на данной территории доступ к LTE1800 и 2G (голос). Благодаря этому, участники и гости соревнования смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200Мбит/с, а также услугами качественной голосовой связи.

Как отмечают в Vodafone, параллельно оператор проводит расширение сети LTE 900 МГц. Скоростной 4G от Vodafone уже работает в Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой и Волынской областях.

«Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом», — сказано в пресс-релизе.

К концу года оператор намерен покрыть сетью LTE 900 МГц все области. Уже к середине 2020 года, согласно условиям лицензии, 4G должен появиться в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины.

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