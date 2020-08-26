Новая система связи от компании SES с использованием средне-орбитальных спутников нового поколения с 2021 года расширит возможности для предоставления услуг надёжной связи с низкой задержкой и высокой производительностью.

Компания SES заявила, что остановила свой выбор на компании SpaceX в качестве партнёра для проведения запуска на орбиту четырёх новых спутников O3b mPOWER, которые должны стать частью системы связи нового поколения, которую компания разворачивает на средней околоземной орбите. Подобно первым семи спутникам типа O3b mPOWER, четыре новых спутника будут запущены в космос с мыса Канаверал на борту ракет Falcon 9. Для развёртывания на орбите всех спутников O3b mPOWER будет задействовано в общей сложности четыре ракеты Falcon 9.

Система связи O3b mPOWER от компании SES состоит из 11 спутников высокой пропускной способности с низкой задержкой, а также автоматизированной наземной инфраструктуры с интеллектуальным управлением. Каждый такой спутник, построенный компанией Boeing, будет генерировать тысячи динамических лучей и сможет предоставлять услуги связи на скорости от 50 Мбит/сек до нескольких гигабит в секунду для телекоммуникационных, морских, авиационных и энергетических компаний, а также для правительств и различных организаций по всему миру. Ранее в компании SES называли первыми клиентами системы связи O3b mPOWER компании Orange и Carnival Cruises. Система O3b mPOWER is группировку спутников SES нового поколения, которая размещена на средней околоземной орбите (MEO). При её проектировании были использованы все полезные наработки, полученные в процессе создания и эксплуатации действующей группировки O3b от компании SES, которая включает в себя 20 спутников, находящихся на средней околоземной орбите. Сегодня система O3b предоставляет услуги связи высочайшей производительности клиентам, работающим почти в 50 странах мира.

Компании SES и SpaceX совершили революционный прорыв в отрасли ещё в 2013 году, когда SES стала первой компанией, доверившей запуск своего геостационарного спутника компании SpaceX, а затем стала первой компанией, которая решилась вывести свой космический аппарат на орбиту при помощи ракеты компании SpaceX, уже однажды побывавшей в космосе. Их следующий совместный проект – запуск спутников O3b mPOWER в 2021 году – станет ещё одним рекордом в космической отрасли, поскольку революционные возможности системы связи O3b mPOWER от компании SES в терабитном масштабе снова являются беспрецедентными в истории.

«Выбор компанией SES компании SpaceX в качестве провайдера запуска полной группировки O3b mPOWER является свидетельством нашего тесного партнёрства, построенного за последнее десятилетие, – говорит вице-президент компании SpaceX по вопросам коммерческих продажа Том Очинеро. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с SES, чтобы получить возможность вновь войти в историю благодаря успешному развёртыванию на орбите этой новой системы».

«Система O3b mPOWER – это краеугольный камень нашей мульти-орбитальной высокопроизводительной сети с поддержкой облачных вычислений, которая будет обслуживать наших клиентов из сектора корпоративной, мобильной и правительственной связи на протяжении следующего десятилетия, и до запуска первого из спутников остался всего год, – комментирует генеральный директор SES Стив Коллар. – У нас прочные и давние партнёрские отношения со SpaceX, и мы рады возможности поручить нашим партнёрам проведение запусков дополнительных спутников O3b mPOWER, которые обеспечат более высокую пропускную способность, большую эффективность и передачу существенно больших объёмов трафика через нашу передовую в отрасли сеть».

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