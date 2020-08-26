В субботу, 29 августа, на MEGOGO состоится эксклюзивная премьера фильма «Папаченко», рассказывающий историю тренера-отца известного украинского боксёра Василия Ломаченко. Автор сценария и режиссер – Сергей Долбилов.

«Папаченко» – документальная история об Анатолии Ломаченко – одном из самых известных и одновременно загадочных личностей современного профессионального бокса. Дважды избран лучшим тренером мира по мнению Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA). Отец и неизменный тренер двукратного олимпийского чемпиона и сейчас лучшего боксера мира рound-for-pound Василия Ломаченко. До этого – тренер «золотой» сборной Украины, которая на Олимпиаде в Лондоне завоевала общекомандное первенство. Анатолий Ломаченко не участвует в пресс-конференциях, не даёт интервью и не любит публичность и повышенное внимание к своей персоне.

В фильме об Анатолии Ломаченко приняли участие самые титулованные и ближайшие его воспитанники – чемпионы мира Василий Ломаченко, Александр Усик и Александр Гвоздик. К съемкам в проект также присоединился близкий друг Анатолия Ломаченко – спортивный психолог, долгое время работающий вместе с ним и, по сути, является правой рукой в ходе тренировочного процесса.

Фильм покажет немало уникальных материалов из жизни выдающегося тренера. Среди которых есть и архивные видео с тренировки Василия и Анатолия Ломаченко в начале 90-х годов прошлого века. С отцом и сыном съемочная группа сотрудничает с тех пор как Василий начал профессиональную карьеру. Авторы фильма посетили большинство боев Ломаченко, во время которых отсняли эксклюзивные материалы. В фильме использованы материалы, снятые в Калифорнии и на родине Ломаченко в Белгород-Днестровском.

Кинолента уже получила международное признание и стала лауреатом Миланского фестиваля спортивных фильмов в 2019 году. Премьера в Украине будет проходить впервые.

Уже с 29 августа Фильм «Папаченко» будет доступен к просмотру по поштучной системе продаж в разделе «Премьеры» на MEGOGO. Стоимость фильма составит 89 грн за HD-качество и 59 грн за SD-качество. Аренда фильма на два дня будет стоить 49 грн и 19 грн соответственно.

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