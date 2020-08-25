Компании Spacecom и NovelSat демонстрируют возможность доставки видео большого объёма через спутник AMOS-17 для сетей 5G и точек доступа Wi-Fi.

Компания Spacecom – оператор спутниковой группировки AMOS и компания NovelSat, являющаяся мировым лидером в области передачи контента через спутник, сообщили об успешной демонстрации системы сквозной передачи видео через спутник высокой пропускной способности AMOS-17 от ядра сети до периферии сети для обслуживания пользовательских устройств через беспроводную сеть и демонстрации возможностей предоставления пользователям услуг высочайшего качества.

Демонстрация проиллюстрировала полную сетевую архитектуру для доставки видеоконтента OTT-платформы в прямом эфире на несколько пользовательских устройств с использованием решения от компании NovelSat для обработки и доставки видео через полностью цифровой спутник AMOS-17 компании Spacecom, обеспечивающий прямое многодиапазонное вещание.

Система NovelSat Video Core Cloud обеспечивала поэтапный сбор контента из нескольких источников в различных форматах, выполнение многоканального транскодирования в кодек HEVC и спутниковую модуляцию с использованием формы сигнала NovelSat NS4 при эффективном использовании полосы пропускания, а также передачу одного высококачественного профиля для каждого видеоканала.

Система NovelSat Video Edge Gateway отображала обработку и доставку контента, обеспечивала демодуляцию передаваемого через спутник сигнала, выполнение декодирования и транскодирования, создание нескольких профилей видео, выполнение многопрофильной упаковки и доставку потокового видео в реальном времени на пользовательские устройства на периферии сети через беспроводную сеть.

Цифровой спутник AMOS 17 компании Spacecom представлял собой «космический сегмент» демонстрации, обеспечивая высокоэффективный канал связи от спутника до границ наземной сети, соединяя ядро видео-облака с периферийным видео-шлюзом.

Демонстрация показала все преимущества использования спутниковой системы транспортировки контента для доставки на сотовые узлы и точки доступа Wi-Fi видео больших объёмов в режиме реального времени с точки зрения эффективности использования полосы пропускания, стоимости доставки и качества взаимодействия с конечным пользователем (QoE). Возможность избегать перегрузки наземной транспортной сети, а также проведение транскодирования и упаковки на периферии обеспечивает доставку в формате OTT высококачественного потокового IP-видео в режиме реального времени с низкой задержкой на любое устройство и при минимальных инвестициях в сетевую инфраструктуру.

Директор компании Spacecom по венчурным проектам в сфере бизнеса и технологий Эран Шапиро комментирует: «Мы рады возможности сотрудничества с компанией NovelSat, которая демонстрирует те преимущества, которые получат зрители от возможности доступа к большему количеству контента, в удобном для себя формате и с более высоким качеством. Охват и эффективность лучей AMOS-17 открывают перед нами уникальные возможности для покрытия территории Африки к югу от Сахары, а решения для обработки и доставки видео от компании NovelSat позволяют нам эффективно реагировать на все изменение в образе жизни потенциальных зрителей и их привычках просмотра видео. Приход на африканский медиа-рынок ключевых технологий для линейных, OTT, VoD и прочих служб является стратегической целью Spacecom. Вместе с нашими партнёрами из компании NovelSat мы можем выйти на самые важные сегменты рынка, используя экономичные, эффективные и простые в развертывании решения».

«Потоковое видео перегружает мобильные и наземные сети и ухудшает качество обслуживания пользователей. Используя технологию 5G провайдеры услуг мобильной связи надеются предоставлять пользователям ещё большее количество видео-контента и услуг, обеспечивающих качество HD и UHD, без дополнительной задержки и на любое пользовательское устройство – от смартфона до телевизора, – говорит вице-президент компании NovelSat по вопросам маркетинга и продуктов. – Эта первая в своём роде демонстрация показала новаторский сквозной подход компании NovelSat к решению проблем доставки видео за счёт использования высокоэффективной передачи контента через мощный спутнику – такой, как AMOS-17, и обслуживания видео-трафика как можно ближе к пользователям. Решение от компании NovelSat, установившее новый уровень эффективности и производительности в сфере доставки видео-контента, в сочетании с цифровым рабочим модулем спутника AMOS-17 обеспечивает к снижению затрат на работу сетей и превосходное качество обслуживания, открывая прямой путь к видео-услугам через 5G и точки доступа Wi-Fi».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.