Новый рекорд скорости передачи данных через интернет установлен на отметке в 178 терабит в секунду – такой скорости вполне достаточно для того, чтобы загрузить всю библиотеку платформы Netflix за секунду. Инженеры из Великобритании и Японии разработали новые способы модуляции света перед его передачей через оптические волокна, которые позволяют значительно увеличить пропускную способность канала.

Новый рекорд скорости можно назвать просто сногсшибательным. Это в 17 800 раз выше самых высоких скоростей подключения к интернету, которые доступны сегодня пользователям – 10 Гбит/сек в отдельных районах таких стран как Япония, США и Новая Зеландия. Позади остался даже проект ESnet от NASA со скоростью 400 Гбит/сек.

Новая разработка также оставляет за бортом некоторые другие экспериментальные устройства – в том числе, разработанный в Австралии фотонный чип, при помощи которого всего несколько месяцев тому была достигнута скорость интернета 44 Тбит/сек, а также позволила почти на 20% превысить прежний рекорд скорости интернета, установленный японскими инженерами (150 терабит/сек).

«Несмотря на то, что современные каналы связи между облачными дата-центрами позволяют передавать данные на скорости до 35 терабитов в секунду, мы работаем с новыми технологиями, которые более эффективно используют существующую инфраструктуру, позволяют получать максимальную отдачу от ширины волоконного канала, а также дали возможность установить мировой рекорд скорости передачи данных в 178 терабитов в секунду», – пишет в своём исследовании руководитель команды разработчиков Лидия Галдино.

Для того, чтобы достичь таких скоростей, инженеры из Университетского колледжа Лондона (UCL), Xtera и KDDI Research разработали новые технологии, позволяющие втискивать значительно большее количество передаваемой информации в существующую инфраструктуру. Большинство существующих сетей поддерживают полосу пропускания до 4.5 ТГц, а некоторые новые технологии – до 9 ТГц. Однако новая система команды поднимает планку до 16.8 ТГц.

Для того чтобы получить такое дополнительное «пространство», исследователи разрабатывают новые созвездия Геометрической Формы (GS). По сути, это шаблоны комбинаций сигналов, которые изменяют фазу, яркость и поляризацию длин волн, чтобы уместить больше информации в световой луч, не создавая при этом интерференции между лучами с разной длиной волны. Это было сделано путем объединения различных существующих технологий для усилителей в одну гибридную систему.

Пожалуй, самым лучшим во всём этом является то, что новую технологию можно относительно легко интегрировать в существующую инфраструктуру, поскольку в ней используются оптоволоконные кабели, уже существующие во многих частях мира. Вместо того чтобы заменять мили и мили кабеля, потребуется только проведение модернизации усилителей, которые установлены через каждые 40–100 км или около того.

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