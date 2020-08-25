Традиционными критериями выбора оператора мобильного интернета стали скорость, доступность тарифных пакетов и их разнообразие. Лидерами в Украине по совокупности преимуществ остаются участники «большой тройки» операторов: Киевстар, Vodafone, Lifecell. Чуть менее популярны Интертелеком, Тримоб.

Конечно, каждый поставщик услуг беспроводной телефонии или мобильного интернета старается удовлетворить потребности как можно более широкой целевой аудитории, чтобы завоевать еще большую популярность. Давайте разберемся, как сориентироваться в обилии их предложений для разных клиентских нужд.

На кого ориентируются мобильные операторы в Украине?

Сегодня мало кого удивишь качественной 3G связью. Большинство пользователей смартфонов и прочих мобильных девайсов ищут, в первую очередь, надежный и стабильный «выход в мобильный Интернет».

Многим хочется в один день и посмотреть видео в хорошем качестве, и поиграть в онлайн-игру, и пообщаться в соцсетях без перебоев в работе связи. Развитие и внедрение отечественными мобильными операторами 4G технологии помогает получить через «карманный» девайс все те преимущества, которые не так давно были доступны только на ПК, подключенный к Интернету через Ethernet кабель или беспроводный Wi-Fi маршрутизатор.

Чем дальше – тем выше запросы целевой аудитории. Тут важно помнить, что на некоторых тарифных планах есть лимит на интернет трафик, после которого скорость соединения ограничивается. Поэтому в первую очередь стоит выбрать поставщика, который предлагает выгодный тариф на пакет услуг с безлимитным тарифом. Как это сделать?

Выбираем «правильный» безлимитный тариф

Для начала узнайте, какова модель вашего модема и насколько покрывает мобильный оператор местность, в которой вы проводите основную часть времени. Есть ещё вариант усиления сигнала если установить GSM усилитель для сотовой связи, но это другая история и более затратная. Применяется в основном в тех местах, где нет возможности получить качественный сигнал от доступных на данной местности поставщиков услуг.

Есть два вида 3G/4G модемов: CDMA и GSM. Первые совместимы с услугами Интертелекома. На «волнах» более популярного стандарта GSM можно спокойно себя чувствовать с операторами Lifecell, Vodafone, Киевстар и Тримоб.

Как выбрать GSM оператора?

Каждый из перечисленных GSM-операторов имеет в запасе широчайший перечень тарифных пакетов, каждый из который ориентирован на определенные потребности пользователей.

Большинство потенциальных клиентов выбирает безлимитный мобильный Интернет по соотношению скорость/цена. И это практичный подход. Но не всем нужен пакет услуг именно для смартфона.

Если у вас есть портативный WiFi роутер или 3G/4G модем, оптимальным выбором станет сервисный пакет с максимально быстрой передачей данных в неограниченном объеме. Проверим, кто из мобильных операторов способен порадовать избирательного пользователя.

Какой оператор самый популярный среди украинских пользователей мобильного Интернета?

Абсолютным лидером на сегодня является Vodafone и Киевстар. Эти оператори обеспечивают самое широкое покрытие и оптимальное, стабильное качество мобильной связи практически во всех уголках страны, от мегаполисов до периферийных населенных пунктов. А его 3G/4G сервисы разработаны с учетом интересов широкой аудитории. К примеру, тарифный план Super Net Unlim является самым универсальным: за вполне приемлемую цену клиенту предоставляется абсолютная безлимитная свобода в мобильном Интернете. Скорость передачи данных хорошо держит стабильность и на максимуме достигает 150 Мбит/сек.

Вторым по доступности считается lifecell. Этот оператор быстро вышел в число наиболее популярных, благодаря большому числу услуг в тарифных планах. Они, в первую очередь, подойдут пользователям, которые проводят в мобильном Интернете среднее количество времени. К примеру, есть предложения, в составе которого предоставляется 70 ГБ трафика на месяц и дополнительно – бесплатные «гигабайты» в объеме, который равен количеству трафика, «израсходованного» в предыдущем месяце.

Киевстар «наступает на пятки» Водафону по скорости передачи: она может достигать 150 Мбит/сек. В линейке предложений есть пакет «Максимальный Безлим». Он обеспечит полный безлимит мобильного Интернета и звонков внутри сети.

Интертелеком работает на скорости 14,7 Мбит/сек. Но для того, чтобы воспользоваться услугами оператора в полной мере ваше устройство должно поддерживать такую скорость. Иначе она не будет превышать 3,1 Мбит/сек.

И в завершении хотим напомнить, что перед тем, как выбрать оператора мобильного интернета, убедитесь, что территория, где вы собираетесь пользоваться его услугами, входит в зону качественного покрытия.

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