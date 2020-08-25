Власти Германии изъяли цифровую валюту на сумму 30 миллионов долларов в связи с расследованием деятельности закрытого в настоящее время нелегального сайта movie2k.to, на котором можно было смотреть в потоковом режиме пиратские копии фильмов. Об этом сообщает интернет-издание Der Spiegel. Прокуратура Дрездена также сделала соответствующее заявление при поддержке Земельного управления криминальной полиции Саксонии и Налогового управления Лейпцига.

Весной 2013 года упомянутый web-сайт был закрыт властями по причине нарушения им авторских прав. Ресурс функционировал как наполняемый пользователями каталог фильмов и телепрограмм, который позволял просматривать пиратский контент. Американская ассоциация кинокомпаний подала в Великобритании судебный иск о блокировке сайта.

Согласно утверждениям властей Германии, в период с осени 2008 года по май 2013 года два основных оператора немецкого web-сайта при поддержке своих сообщников распространили через платформу более 880 000 пиратских копий фильмов и телесериалов. Власти обвиняют их в создании и эксплуатации нелегальной потоковой платформы, которая позволяла пользователям смотреть пиратские фильмы, не скачивая их.

Один из двух предполагаемых создателей платформы, который выступал в роли программиста сайта, находится под стражей с ноября 2019 года. Власти заявили, что подозреваемый согласился передать полиции биткоины (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) на сумму более 25 миллионов евро (29.6 миллиона долларов США) и будет содействовать проведению дальнейшего расследования, которое правоохранительные органы проводят в отношении второго предполагаемого оператора, который все ещё скрывается от полиции, и объявлен в розыск по подозрению в совершении киберпреступлений.

По информации следователей, кинопортал получал доход, который в последствие переводился в электронную валюту, за счёт размещения рекламы и «подписок-ловушек». «Подписки-ловушки» заключаются в принуждении пользователя обманным путём к оформлению подписки на услугу, от которой тот в последствие не может отказаться.

Подозреваемый, находящийся под стражей, утверждает, что приобрёл более 22 000 BTC на деньги, полученные нечестным путём. В правоохранительных органах утверждают, что подозреваемый затем использовал доходы от этого незаконного предприятия для покупки различных объектов недвижимости, которые он приобретал с осени 2013 года до середины 2016 года через берлинскую компанию, занимающуюся продажей недвижимости.

Также сообщается, что находящийся под стражей программист находится под следствием ещё и по делу об отмывании денег, полученных преступным путем, в связи с его деятельностью в качестве предпринимателя, работающего в сфере недвижимости. Во время допроса он согласился с передачей государству изъятой цифровой валюты на сумму несколько миллионов долларов с целью частичного возмещения причинённого ущерба.

Выявление цифровой валюты стало следствием совместных действий судебно-медицинского эксперта, проведенных на основе широкого расследования, Федерального управления уголовной полиции и ФБР. Дальнейшее расследование показало, как BTC стал де-факто валютой даркнета и валютой для грязных операций.

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