Беларусское Министерство информации утвердило список требований для составления рейтинга телеканалов. Об этом пишет Минск-Новости.

Согласно данным, для измерения рейтинга телеканалов в домах участников исследования будут размещены специальные устройства — пиплметры или подобные. Первые результаты изучения предпочтений телезрителей ожидаются не позднее 1 января 2021 года.

Исходя из установленных Мининформации требований, учитываться должны просмотры телеканалов зрителями от 4-х лет, проживающими в городах и пгт. К участию в исследовании нельзя привлекать домохозяйства, члены которых работают в сфере массовой информации, рекламы, социологических, маркетинговых исследований и исследований аудитории, а также домохозяйства, проживающие в общежитиях, гостиницах, казармах, на территориях воинских частей, исправительных учреждений.

В то же время в отчёте организатора исследования должна содержаться информация о среднесуточном и среднемесячном просмотре телевизионных каналов мужчинами и женщинами разных возрастов как в целом по стране, так и в столице. Также должны быть исследованы предпочтения белорусских зрителей в просмотре конкретных передач.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.