Компания SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла дополнительное финансирование на сумму в 1.9 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в документе, поданном в регуляторный орган.

По данным PitchBook, это наибольшая сумма, полученная на сегодняшний день компанией SpaceX за один раунд привлечения финансирования.

Издание Bloomberg, сообщившее на прошлой неделе о раунде финансирования, отмечает со ссылкой на осведомлённые источники, что по итогам данной финансовой операции стоимость акционерного капитала частной компании, занимающейся запуском в космос ракет, составит 46 миллиардов долларов.

Дополнительное финансирование будет получено компанией SpaceX в период, когда она активно увеличивает спутниковую группировку Starlink, при помощи которой она планирует уже к концу 2020 года предлагать на коммерческой основе услуги широкополосного доступа. Во вторник компания вывела в космос уже одиннадцатую партию спутников этого типа, а всего в настоящее время у неё имеется более 650 спутников, вращающихся на низкой околоземной орбите.

В начале августа капсула Crew Dragon от компании SpaceX завершила свою первую двухмесячную миссию на орбите с экипажем астронавтов NASA, а в конце октября компания планирует начать запускать обычные пилотируемые экспедиции на Международную космическую станцию.

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