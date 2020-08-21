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SpaceX

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска привлекла дополнительное финансирование на сумму в 1.9 миллиарда долларов. Информация об этом содержится в документе, поданном в регуляторный орган.

По данным PitchBook, это наибольшая сумма, полученная на сегодняшний день компанией SpaceX за один раунд привлечения финансирования.

Издание Bloomberg, сообщившее на прошлой неделе о раунде финансирования, отмечает со ссылкой на осведомлённые источники, что по итогам данной финансовой операции стоимость акционерного капитала частной компании, занимающейся запуском в космос ракет, составит 46 миллиардов долларов.

Дополнительное финансирование будет получено компанией SpaceX в период, когда она активно увеличивает спутниковую группировку Starlink, при помощи которой она планирует уже к концу 2020 года предлагать на коммерческой основе услуги широкополосного доступа. Во вторник компания вывела в космос уже одиннадцатую партию спутников этого типа, а всего в настоящее время у неё имеется более 650 спутников, вращающихся на низкой околоземной орбите.

В начале августа капсула Crew Dragon от компании SpaceX завершила свою первую двухмесячную миссию на орбите с экипажем астронавтов NASA, а в конце октября компания планирует начать запускать обычные пилотируемые экспедиции на Международную космическую станцию.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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