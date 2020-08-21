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Netflix

В компании Netflix озвучили ряд новых мер, направленных на улучшение качества отображения видео на устаревших устройствах, которые некоторые подписчики всё ещё используют для подключения к потоковой службе.

Несмотря на то, что компания Netflix обычно в числе первых внедряет новые кодеки, такие как AV1, в её руководстве признают, что не все устройства можно модернизировать для использования новейших декодеров из-за таких проблем, как ограничения памяти и циклы обновления.

В своём блоге компания подробно информирует о том, как ранее она улучшала потоки основного профиля H.264/AVC, задействовав оптимизацию для каждого конкретного видео. Теперь, когда эти показатели улучшены, как ожидается, в среднем на 20% будет снижен битрейт потоковой передачи без ухудшения качества изображения.

Такие меры должны снизить нагрузку на сети доставки контента (CDN) и Open Connect (OC).

В рамках изменений осуществляется переход от объективных метрик, таких как PSNR (пиковое отношение сигнала к шуму), к VMAF (субъективная метрика оценки качества изображения). В компании Netflix утверждают, что использование VMAF будет способствовать переходу к использованию компрессирования с более высоким воспринимаемым качеством.

Допустимость изменения битрейта для каждого фрагмента вместо использования фиксированного битрейта для каждого видео, в качестве схемы компрессии на основе уровня сложности помогает потоковой платформе избежать чрезмерного выделения битов для трансляции менее сложного контента.

Напомним, ранее Netflix начал тестировать режим случайного воспроизведения контента.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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