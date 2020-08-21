В компании Netflix озвучили ряд новых мер, направленных на улучшение качества отображения видео на устаревших устройствах, которые некоторые подписчики всё ещё используют для подключения к потоковой службе.
Несмотря на то, что компания Netflix обычно в числе первых внедряет новые кодеки, такие как AV1, в её руководстве признают, что не все устройства можно модернизировать для использования новейших декодеров из-за таких проблем, как ограничения памяти и циклы обновления.
В своём блоге компания подробно информирует о том, как ранее она улучшала потоки основного профиля H.264/AVC, задействовав оптимизацию для каждого конкретного видео. Теперь, когда эти показатели улучшены, как ожидается, в среднем на 20% будет снижен битрейт потоковой передачи без ухудшения качества изображения.
Такие меры должны снизить нагрузку на сети доставки контента (CDN) и Open Connect (OC).
В рамках изменений осуществляется переход от объективных метрик, таких как PSNR (пиковое отношение сигнала к шуму), к VMAF (субъективная метрика оценки качества изображения). В компании Netflix утверждают, что использование VMAF будет способствовать переходу к использованию компрессирования с более высоким воспринимаемым качеством.
Допустимость изменения битрейта для каждого фрагмента вместо использования фиксированного битрейта для каждого видео, в качестве схемы компрессии на основе уровня сложности помогает потоковой платформе избежать чрезмерного выделения битов для трансляции менее сложного контента.
Напомним, ранее Netflix начал тестировать режим случайного воспроизведения контента.