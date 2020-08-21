Мобильные операторы Беларуси пообещали абонентам компенсировать трёхдневное отсутствие интернета. Об этом пишет Телеспутник.

Согласно данным, абоненты A1 получили сообщение о том, что им будет начислена компенсация в размере 100% ежедневной абонентской платы за полные трое суток отсутствия интернет-сервисов. В то же время оператор отметил, что проблемы с доступом к интернету произошли по не зависящим от него причинам.

В свою очередь МТС пообещал провести корректировку лицевого счета «в связи с трудностями с доступом к интернету в период с 9 по 11 августа».

Напомним, начиная с 9 августа, пользователи из Беларуси жаловались на отсутствие доступа к социальным сетям и поисковым системам. Сайты с доменом .by. были недоступны также и для иностранных.

Через три дня доступ восстановили. Однако отсутствие интернета принесло Беларуси многомиллионный ущерб. За три дня отсутствия доступа к сети республика потеряла $170 миллионов.

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