По данным агентства Digital TV Research, несмотря на тенденцию к «кабельному отказничеству», имеющую место на развитых рынках, в целом сектор платного телевидения продолжает расти, и данный рост стимулируется в первую очередь ростом на развивающихся рынках и в сфере IPTV.

Исследование, проведенное агентством Digital TV Research в 138 странах с наиболее развитым рынком телевидения, показало, что за последний год, благодаря росту на рынках развивающихся стран, общее количество подписчиков услуг платного телевидения в мире выросло за последний год на 16 миллионов – до отметки в 1.028 миллиарда по итогам 2019 года. Ключевым двигателем этого роста стал рост в секторе IPTV.

В последнем разделе Информационного справочника по показателям рынка платного телевидения отмечается, что индустрия IPTV является «победителем на рынке услуг платного телевидения». Аналитики агентства подсчитали, что абонентская база IPTV выросла в 2019 году на 49 миллионов подписчиков, достигнув отметки в 307 миллионов абонентов. В то же время, сектор спутникового платного телевидения напротив потерял в 2019 году 6 миллионов абонентов. Абонентская база цифрового кабеля снизилась на 1 миллион подписчиков, а аналоговый кабель потерял 25 миллионов абонентов.

Вынеся аналоговый кабель за скобки, в агентстве Digital TV Research отметили небывалый и впечатляющий рост на рынке услуг цифрового платного телевидения – число абонентов услуги увеличилось с 380 миллионов по состоянию на 2010 год до 991 миллиона к концу 2019.

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