Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на вчерашнем заседании (20 августа) внёс изменения в перечень иностранных программ, чья трансляция разрешена в Украине. Разрешение на вещание в кабельных сетях получил канал Hollywood HD, сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным, в Нацсовет обратился дистрибутор канала — ООО «Укруниверком». Компания попросила регулятора внести Hollywood HD в Перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Евроконвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины, предоставив все необходимые документы относительно деятельности канала.

Правообладателем канала является эстонская компания Central Media Distribution OÜ. Программное наполнение Hollywood HD составляют кинофильмы европейского производства и стран США. Канал вещает 24 часа в сутки на русском языке. Транслируется через спутник, в кабельных сетях и через интернет во многих странах мира.

Отмечается, что мониторинг контента и изучение предоставленных документов Нацсоветом показал, что Hollywood HD адаптированный к требованиям Евроконвенции и украинского законодательства. В его эфире нет программ, которые могли бы навредить физическому и моральному развитию детей, а также не присутствуют лица, представляющие угрозу национальной безопасности. В связи с этим регулятор принял решение выдать телеканалу лицензию на вещание в кабельных сетях.

Напомним, в конце прошлого месяца Нацсовет разрешил трансляцию в Украине ещё двух иностранных телеканалов. В перечень были добавлены каналы TRACE Sports Stars и TRACE URBAN.

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