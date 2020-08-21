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Отделение компании DirecTV, работающее на рынке Венесуэлы, переходит в собственность чилийского венчурного капитала. Ранее данный актив принадлежал AT&T.

Новый владелец службы платного ТВ – компания Scale Capital – пообещал предоставлять существующим подписчикам компании услуги бесплатно с целью компенсации недавних отключений, – сообщает Bloomberg. Бывший руководитель отделения, Александр Элорахия станет директором нового предприятия.

В мае этого года компания DirecTV оказалась меж двух огней из-за американских санкций: с одной стороны, она вынуждена следовать ограничениям, наложенным американским правительством на ведение бизнеса в Венесуэле, с другой стороны, над ней довлеет угроза со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который потребовал от компании DirecTV возобновить трансляцию телеканалов, которые ей запретило транслировать правительство США.

В сообщении, размещённом на официальном web-сайте компании Scale Capital, говорится о намерении «провести масштабные преобразования, которые должны обеспечить стабильную прибыльность компании DirecTV». Управляющий партнёр Scale Оливер Флохель в прошлом занимал должность генерального директора компании Telefonica Chile.

В мае три топ-менеджера DirecTV были отправлены в тюрьму за отказ выполнять требования правительства Венесуэлы. Один из них уже освобождён, а двое остаются за решёткой.

Впрочем, для абонентов компании все перемены – к лучшему. 14 августа она возобновила трансляции.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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