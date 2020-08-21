Отделение компании DirecTV, работающее на рынке Венесуэлы, переходит в собственность чилийского венчурного капитала. Ранее данный актив принадлежал AT&T.

Новый владелец службы платного ТВ – компания Scale Capital – пообещал предоставлять существующим подписчикам компании услуги бесплатно с целью компенсации недавних отключений, – сообщает Bloomberg. Бывший руководитель отделения, Александр Элорахия станет директором нового предприятия.

В мае этого года компания DirecTV оказалась меж двух огней из-за американских санкций: с одной стороны, она вынуждена следовать ограничениям, наложенным американским правительством на ведение бизнеса в Венесуэле, с другой стороны, над ней довлеет угроза со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который потребовал от компании DirecTV возобновить трансляцию телеканалов, которые ей запретило транслировать правительство США.

В сообщении, размещённом на официальном web-сайте компании Scale Capital, говорится о намерении «провести масштабные преобразования, которые должны обеспечить стабильную прибыльность компании DirecTV». Управляющий партнёр Scale Оливер Флохель в прошлом занимал должность генерального директора компании Telefonica Chile.

В мае три топ-менеджера DirecTV были отправлены в тюрьму за отказ выполнять требования правительства Венесуэлы. Один из них уже освобождён, а двое остаются за решёткой.

Впрочем, для абонентов компании все перемены – к лучшему. 14 августа она возобновила трансляции.

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