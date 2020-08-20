Служба безопасности Украины в сотрудничестве с правоохранительными органами Лондона пресекла деятельность международной хакерской группировки. Злоумышленники занимались похищением персональных данных для продажи в Даркнете, сообщает официальный сайт СБУ.

Согласно данным, СБУ получила от британских партнеров сообщение, в котором говорилось, что один из членов группировки проживает на территории Украины. В ходе обыска жилища злоумышленника было обнаружено свыше 20 терабайт информации с базами данных взломанных компьютеров.

«Хакер разрабатывал и продавал на специализированных сайтах вирусные программы, которые обеспечивали несанкционированный доступ к компьютерным операционных систем по всему миру. С помощью вредоносной программы злоумышленники незаконно завладевали логинами и паролями от интернет-сайтов, электронных почтовых ящиков, данными кредитных карточек и электронных кошельков граждан», — сказано на сайте.

Отмечается, что хакерская группировка существовала с 2018 года. Из деятельность сводилась к похищению личных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для дальнейшей их продажи в Даркнете.

Украинскому хакеру объявлено подозрение в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом. Британские правоохранители уже задержали его сообщника, который на данный момент отбывает тюремное заключение.

Напомним, в июле Госдепартамент США объявил о награде в 2 миллиона долларов за информацию о двух хакерах из Украины. Разыскиваемые завладели конфиденциальными файлами Комиссии по безопасности и обмену.

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