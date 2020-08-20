ТК Футбол выкупил ТВ-права в УПЛ, а Setanta Sports начала показ матчей из Бельгии

Ситуация с права на трансляции матчей в чемпионате Украине сложная, но не критичная. Разбираемся, как поделен рынок, и рассказываем о запуске Setanta Sports.

Футбол подписал контракт с лигой

Украинская премьер-лига еще с прошлого лета готовилась к судебным разбирательствам клубами, которые высказались против введения единого пула. Тогда восемь клубов проголосовали «за», однако представители четырех команд ответили отказом. В их число попали «Динамо», «Заря», «СК Днепр-1», а также «Десна». Причиной такого решения стали отдельные договоренности этих команд о трансляциях с домашних матчей на каналах Медиахолдинга 1+1.

Домашние матчи «Александрии», «Мариуполя», «Колоса», «Львова», Олимпика» и «Ворсклы» показывали телеканалы Футбол 1/2/3. Там же транслировали и игры действующего чемпионата страны «Шахтера». Кстати, букмекерская контора Фавбет, предлагает поставить на то, что донецкий клуб и в новом сезоне, который стартует в сентябре, завоюет медали чемпионата Украины.

Что же до ситуации с телеправами, то этим летом она не изменилась, только ругаться почти не пришлось. Гендиректор телеканалов Футбол Александр Денисов объявил о том, что достигли нового соглашения с украинской премьер-лигой. На этих каналах будут транслироваться все матчи УПЛ в течение следующих трех сезонов. Денисов отметил, что за это клубы получат около пяти миллионов долларов в новом сезоне. А в 2021 году сумма выплаты вырастет на пятьсот тысяч долларов.

В Украине начали показывать чемпионат Бельгии

Бельгийская лига не так давно стала привлекать внимание украинских болельщиков футбола. Все из-за трансферов рядом игроков команды из Jupiler Pro League. Например, Эдуард Соболь выступает в составе чемпиона Бельгии «Брюгге», Роман Яремчук, Игорь Пластун, а также Роман Безус играют за вице-чемпиона прошлого сезона «Гента», В «Андерлехте» появился Богдан Михайличенко.

Почувствовав спрос на бельгийский футбол, телеканал Setanta Sports решил создать предложение. Летом руководство телеканала договорилось о приобретении эксклюзивных прав на трансляции матчей чемпионата Бельгии, а первые матчи уже прошли восьмого августа. По планам Setanta Sports, в каждый игровой уик-энд будет транслироваться до трех центральных матчей тура. Также на телеканале будет выходить обзор тура. Кстати, фаворитами нового сезона эксперты букмекерских контор считают «Брюгге» и «Андерлехт». Можно скачать приложение Фавбет и поставить на победу одной из этих команд.

Что же до Setanta Sports, то вместе с бельгийской лигой телеканал предлагает смотреть матчи чемпионата и Кубка Англии по футболу, а также игры НХЛ, НБА и Формулы-1. Помимо этого, Setanta Sports транслирует крупные теннисные ивенты, в которых регулярно участвует украинская спортсменка Элина Свитолина. Отметим, что компания StarLight Media стала партнером и дистрибьютором телеканала на украинском рынке. Для настройки доступа к Setanta Sports зрителям нужно связаться со своим провайдером платного телевидения.

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