Очередная партия спутников Starlink была успешно выведена в космос. Запуск состоялся во вторник, 19 августа, в 17:31 по киевскому времени, передает Интерфакс.

Согласно данным, это уже 11 запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink. На данный момент на орбите 653 космических аппарата компании SpaceX.

Кроме того, в рамках запуска в космос были отправлены три малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab.

Тем временем уже стали известны первые показатели скорости новой службы спутникового широкополосного интернета Starlink от компании SpaceX. Пользователи зафиксировали скорость передачи данных в нисходящем канале на максимальном уровне в 60 Мбит/сек и в восходящем канале – на максимальном уровне в 17.7 Мбит/сек. Задержка составила всего 31 миллисекунду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.