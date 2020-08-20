Голливудские киностудии потребовали от пиратского сервиса Crystal Clear Media максимального возмещения ущерба

Голливудские студии Disney, Paramount, Warner, Universal, Columbia и StudioCanal, а также Amazon и Netflix подали иск о нарушении авторских прав против компании TTKN Enterprises, которая управляет пиратским IPTV сервисом Crystal Clear Media (CCM). Истцы утверждают, что СCM наносит ущерб не только им, но и их законным дистрибьюторам. Об этом пишет Piracy Monitor.

Перечисленные студии являются членами международного Альянса за творчество и развлечения (Alliance for Creativity and Entertainment, ACE), созданного в 2017 году с целью усилить защиту авторских прав.

CCM продает пакеты IPTV по подписке от 14,99 до 39,99 долларов в месяц. Платформы CCM предлагают более 6000 телеканалов со всего мира, в том числе прямые спортивные трансляции, сериалы и другие популярные форматы. Пакетные предложения включают, среди прочего, недавно выпущенные фильмы, в том числе «Как босс» и «Плохие парни навсегда», а также популярные телесериалы, например, «Мистер Робот». Сервис выдает более 14 000 названий фильмов и 3 000 телесериалов для просмотра по запросу. Эта комплексная услуга VоD, которую CCM маскирует под игровой сервис виртуальной реальности Virtual Reality Gaming, является центральной в жалобе правообладателей.

Киностудии стремятся закрыть Crystal Clear Media и конфисковать его доменные имена. В жалобе требуется максимальное возмещение ущерба в размере 150 000 долларов за каждый случай нарушения авторских прав. В качестве ответчиков истцы также указали супругов Тодда и Тори Смит из Флориды — владельцев TTKN Enterprises и операторов CCM.

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо», комментирует это масштабное дело в сфере IPTV: «С каждым днем появляется все больше новостей об исках касательно нарушения прав на интеллектуальную собственность в мире. Стоит рассматривать это как положительную тенденцию, так как это указывает на активную работу по уменьшению пиратского контента. Приятно осознавать, что в Украине также эта тема как никогда актуальна».

Вячеслав добавил, что участники «Чистого неба» имеют доступ к таким инструментам как blacklists.org.ua и Sudum, могут воспользоваться правовой помощью адвокатов Smartsolutions Law Group. Объединение правообладателей и их партнеров в рамках Инициативы «Чистое небо» также позволяет иметь доступ к единой базе ресурсов-нарушителей, которая формируется мониторинговым центром Инициативы, обмениваться информацией и координировать свои действия в борьбе с пиратством.

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