Расположенная в столице Саудовской Аравии – городе Эр-Рияд – компания Arabsat заказала у компании Airbus новый спутник.

Спутник BADR-8, который в компании Arabsat называют первым из семи спутников нового поколения, будет построен компанией Airbus Defense&Space, а его запуск ожидается ориентировочно в начале 2023 года.

Для вывода спутника BADR-8 на орбиту будет задействована технология электрического орбитального подъёма Airbus Eurostar Neo. Компания, которая будет осуществлять запуск, пока не выбрана. Спустя 4-5 месяцев после запуска с Земли космический аппарат при помощи установленной на нём системы электрических двигателей достигнет геостационарной орбиты. Срок эксплуатации спутника составит 15 лет.

На спутнике BADR-8, среди прочего, будет установлен демонстрационный рабочий модуль оптической связи TELEO, разработанный компанией Airbus. Данный модуль позволяет создавать фидерные каналы аналоговой оптической связи высокой пропускной способности в рамках реализации нового технологического проекта от компании Airbus в области космической оптической связи нового поколения, который будет интегрирован в будущие коммерческие продукты компании. Такая связь обладает высокой устойчивостью к различным помехам.

Президент и генеральный директор компании Arabsat Халид Балхейюр заявил: «Спутник BADR-8 станет частью группировки BADR, расположенной в крайне популярной орбитальной позиции 26° восточной долготы. На новом спутнике будут установлены мощные транспондеры для спутникового телевизионного вещания, спутниковой связи и систем обмена информацией в Ku- и C–диапазонах, что позволит расширить общую пропускную способность спутникового флота компании Arabsat, а также гарантирует дальнейшее стабильное предоставление услуг с использованием передовых современных технологий, укрепив ведущие позиции компании Arabsat на рынке спутникового телевизионного вещания и спутниковой связи на Ближнем Востоке. Инвестиции компании Arabsat в проект BADR-8 составят примерно 300 миллионов долларов, включая затраты на проведение запуска, страхование и наземную инфраструктуру».

Жан-Марк Наср, руководитель отдела космических систем Airbus, отметил: «Этот важный контракт с нашим давним заказчиком, компанией Arabsat, имеет для компании Airbus Defense and Space особое значение. Это первый заказанный компанией Arabsat спутник 7-го поколения и первый спутник, построенный с использованием технологии Eurostar Neo, который мы построим для компании Arabsat после шести заказанных ею ранее спутников, построенных по технологии Eurostar. Спутник BADR-8 будет сочетать в себе всё лучшее из нашего опыта и разработанных нами технологий, в том числе — инновационный рабочий модуль для оптической связи. Этот контракт ещё больше укрепит наше постоянное стратегическое партнёрство с компанией Arab Satellite Communications Organisation, которая вот уже более 40 лет связывает при помощи спутников людей на Ближнем Востоке и во всём мире».

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