Согласно решению немецкого суда, производитель автомобилей будет должен приобретать эксплуатационную лицензию, дающую право на использование технологии 4G в транспортных средствах.

По сообщению издания The Financial Times, компания Daimler должна покупать эксплуатационную лицензию у компании Nokia для использования в своих автомобилях патентованных технологий 4G. Такое решение принял немецкий суд, нанеся тем самым удар по владельцу торговой марки Mercedes-Benz в давнем споре касательно прав интеллектуальной собственности.

Если в компании Nokia решат дать данному решению практический ход, компании Daimler, очевидно, придётся либо прекратить продажу некоторых моделей своих автомобилей в Германии, либо лишить их возможности подключения к интернету.

Впрочем, для этого компании Nokia придётся внести авансом 7 миллиардов евро для покрытия всех возможных расходов в случае отмены данного решения судом высшей инстанции.

«Мы не понимаем решения Окружного суда Мангайма и планируем его обжаловать», – говорится в заявлении компании Daimler. В компании также добавили, что «не планируют останавливать производство и продажу автомобилей».

Данный иск является одним из 10, поданных компанией Nokia в различные суды на территории Германии, в которых утверждается, что, в отличие от большинства других крупных автопроизводителей, компания Daimler отказалась приобретать лицензию на использование технологий сотовой связи 2G, 3G и 4G, используемых в выпускаемых ею автомобилях, которые имеют решающее значение для работы навигационных служб и полуавтономного вождения.

Ранее в этом году аналогичный иск был отклонён судом Мангайма.

В своих исках компания Nokia утверждает, что она предложила компании Daimler разумную цену за покупку лицензий, а также отмечается, что она имеет право требовать возмещения затрат, связанных с проведением исследований и разработкой своих технологий, которые в прошлом году составили более 4 миллиардов евро.

Однако автопроизводитель из Штутгарта утверждает, что лицензиатом должен быть не он, а его поставщики – такие, в частности, как компания Continental, которая производит блоки телематического управления, в которых и используются технологии подключения к сотовым сетям.

В компаниях Daimler и Continental также утверждают, что компания Nokia отказалась предоставить поставщику лицензию напрямую, однако финская телекоммуникационная компания отклонила это возражение.

Параллельно компании Daimler и Continental подали жалобу в Европейскую комиссию, утверждая, что действия компании Nokia нарушают антимонопольное законодательство.

В своём решении Суд Мангейма отметил, что ни Daimler, ни Continental «серьезно не желали и не были готовы заключать лицензионное соглашение с заявителем на [справедливых и разумных] условиях».

В компании Nokia заявили, что решение суда является «весомым признанием важности и значимости длительной работы инженеров-инноваторов компании, а также подчёркивает важность принципа, предусматривающего достойное вознаграждение изобретателей и разработчиков за их труд».

«Мы надеемся на то, что в компании Daimler начнут относиться к своим обязанностям серьёзно и приобретут лицензию на прозрачных условиях», – добавили в компании Nokia.

В компании Continental заявили, что считают решение Мангейма «непонятным» и что результат «вмешательства Европейской комиссии окажется более важным, чем когда-либо ранее».

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