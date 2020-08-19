Netflix может запустить новую функцию. Если пользователи оценят режим случайного воспроизведения, его сделают общедоступной, передает 112.ua.

Согласно данным, новая функция призвана облегчить пользователям сервиса поиск контента для просмотра, если подписчики не знают, что именно хотят посмотреть. Таким образом есть вероятность увлечь зрителя новым фильмом или сериалом.

«Функция запускает потоковую передачу случайного заголовка на основе истории просмотров или списков воспроизведения. В настоящее время «произвольное воспроизведение» тестируется только на устройствах с подключенным телевизором», — пишет ресурс.

После нажатия на кнопку Shuffle Play пользователям будут предложены фильмы и сериалы, похожее на ранее просмотренные, или контент предпочитаемых жанров.

Напомним, в начале месяца Netflix интегрировал в своё приложение для Android инструменты для регулирования скорости воспроизведения контента.

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