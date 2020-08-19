Украинско-американская компания Firefly Aerospace планирует составить конкуренцию SpaceX Илона Маска. Уже этой осенью космическая компания отправит в космос ракету-носитель Alpha, передает РБК-УКРАИНА.

Согласно данным, ракета Alpha предназначена для отправки в космос грузов, в частности, небольших спутников. Ракета-носитель сможет доставлять на орбиту объекты весом до 660 кг.

При этом стоимость запуска будет относительно невысокой — каждая миссия обойдется примерно в 15 млн долл. В то же время у SpaceX отправка в космос ракеты Falcon 9 стоит около 62 млн долл.

Отмечается, что первый пуск ракеты Alpha будет испытательным, а первые несколько партий грузов отправятся на орбиту бесплатно. Отправка первой ракеты Alpha планируется в октябре 2020-го с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии. Еще две миссии запланированы на 2021.

Напомним, SpaceX в свою очередь уже набирает бета-тестеров для испытания работы высокоскоростного интернета Starlink. Потенциальные тестеры сообщили некоторые подробности касательно того, как будет проходить тестирование.

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