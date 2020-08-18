Киевстар продолжает расширять покрытие 4G в Украине. Оператор подключил к сети четвертого поколения ещё 80 населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, 4G от Киевстар появилась в 80 населенных пунктах Хмельницкой области, в которых проживает 29 тысяч человек. Теперь местные жители смогут использовать преимущества современных мобильных технологий для предпринимательства, получения образования, интернет-общения и др.

«Скоростной мобильный интернет от национального оператора Киевстар появился в 80 населенных пунктах в Виньковецком, Дунаевецком, Новоушицком, Староконстантиновском, Волочиском, Летичевском районах Хмельницкой области. В частности, в селах Зеленцы, Большие Мацевичи, Старая Ушица, Охримовка, Ярославка,Климковцы и др. Среди населенных пунктов есть маленькие села, как Бокиевка, где живет около 500 человек, а также более крупные населенные пункты, например Большие Мацевичи с населением свыше 6 тысяч человек», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе Киевстар увеличил покрытие 4G на Буковине. Благодаря возможности развивать 4G на частотах 900 МГц, мобильный оператор подключает к новым технологиям связи отдаленные населенные пункты.

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