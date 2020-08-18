На начальном этапе связь в стандарте 5G будет доступна в крупнейших городах Словении, где проживает приблизительно 25% населения страны.

Компания Telekom Slovenije запустила первую на территории Словении коммерческую сеть в стандарте 5G. Сеть была запущена при поддержке Ericsson, которая предоставила оператору решения для RAN и пакетного ядра, – говорится в сообщении компании.

Специалисты компании Ericsson также оказали поддержку в установке программного обеспечения для уже действующей системы Ericsson Radio System и оборудования для пакетного ядра, которое обеспечит распределение частотного ресурса между технологиями 4G и 5G в полосе 2600 МГц FDD, которая традиционно использовалась исключительно для 4G.

«Мобильный траффик данных растёт в геометрической прогрессии, поэтому нам необходимо создать условия для гарантированного развития наших сетей, дабы давать предоставлять клиентам самые современные услуги и возможность использования новейших приложений, таких как интернет вещей. Это эволюционный путь, который стал возможен благодаря нашей мощной сети 4G с хорошо отлаженными функциями VOLTE», – заявил в официальном пресс-релизе член правления и технический директор Telekom Slovenije Матиаж Беричич.

Далее он отмечает, что компания Telekom Slovenije давно готовится к дальнейшему развитию с использованием существующего частотного ресурса.

«Наша стратегия постепенного развёртывания 5G, запуск технологии 5G в диапазоне 2600 МГц в качестве первого шага, – говорит Беричич, – Является наилучшим вариантом, который обеспечивает наилучшее покрытие и ёмкость как для 2020 года, так и на ближайшее будущее. Развитие нашей сети очень сильно зависит от результата нового аукциона частот, поэтому мы остаёмся открытыми для новых возможностей, в частности, понимая, что в 2025 году требования станут ещё более высокими».

Компания Telekom Slovenije также будет разворачивать «кампусные» сети 5G, в которых в рамках одной физической инфраструктуры будут создаваться виртуальные выделенные сети для различных вертикалей – таких как энергетика, транспорт, логистика, промышленность, умные города, система здравоохранения, общественная безопасность и сфера критически важных услуг.

Беричич подчеркнул важность технологии 5G для Словении: «Модернизация наших сетей 4G до уровня 5G ставит Словению в один ряд с наиболее развитыми в цифровом плане странами».

Запуск сетей 5G начался в Словении 23 июля, и сегодня доступ к ним обеспечен в крупнейших городах по всей стране, где проживает примерно 25% населения, при этом до конца 2020 года планируется увеличить покрытие до 33% населения страны.

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