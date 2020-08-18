В компании Sony презентовали долгожданную камеру Alpha a7S III, и это должно стать хорошей новостью для видео-операторов и всех тех, кто использует беззеркальные камеры, главным образом, для съёмок видео.

В полнокадровой камере установлен новый 12.1-мегапиксельный датчик и более быстрый процессорный блок Bionz XR (приблизительно в восемь раз более мощный, чем в предшествующей модели). В сочетании, утверждают в компании Sony, эти два компонента обеспечивают возможности для обработки видео, которых не было в предыдущих моделях. Вы можете не только записывать видео на скорости 120 кадров в секунду, но также записывать видео на скорости до 60 кадров в секунду в 10-битном цвете 4:2:2 на протяжении более часа. Новый механизм рассеивания тепла и двухслотовое реле записи предотвратит преждевременную остановку работы камеры, что случалось с предыдущими моделями камерам производства Sony. Более детальную информацию и другие подробности о фотовидеокамерах Sony и инных производителей смотрите на сайте TV-project.cоm.

В камере Alpha a7S III предусмотрено более 15 ступеней динамического диапазона при записи видео. Быстрая 759-точечная система автофокусировки с определением фазы и отслеживанием взгляда должна обеспечивать хорошую резкость большинства снимаемых объектов. Пятиосевая стабилизация изображения в корпусе – далеко не новая концепция, однако компания Sony рекламирует новый Активный режим, предназначенный для использования при «особенно сложных» случаях видеосъёмки с рук. 3-дюймовый ЖК-дисплей, открывающийся сбоку (впервые для камер Sony с байонетом E) может быть задействован в тех случаях, когда вы ведёте съёмку с использованием карданного подвеса или штатива.

Камеру a7S III можно будет также назвать «чемпионом» при ведении съёмки при очень низком освещении. Новый датчик позволяет вести съёмку в диапазоне ISO от 40 до 409,600 – почти, как в a7S II, однако при этом «шум» в диапазонах средней и высокой чувствительности – примерно на одну ступень ниже.

Не забыли в компании Sony и о съёмке фотографий. Камера может непрерывно делать более 1000 несжатых снимков на скорости 10 кадров в секунду, что делает её идеальным выбором для фотографирования динамичных и спортивных мероприятий. Это первая камера среди камер всех типов производства компании Sony, которая поддерживает съёмку фотографий в формате HEIF, обеспечивая плавную 10-битную градацию при сохранении относительно небольшого размера файла. Вы также можете выравнивать изображения при помощи 0,64-дюймового OLED-видоискателя с разрешением 9.44 мегапикселя, который считается в своём классе «самым ярким и большим в мире».

Среди прочих приятных новинок – наличие в камере двух слотов для карт CFexpress Type A (впервые в индустрии) для быстрой передачи данных, корпус, который более удобно держать, улучшенная система удаления пыли, поддержка технологии питания USB-C Power Delivery, которая помогает избежать использования аккумуляторов во время длительной съёмки. При отсутствии у вас кардридера для переноса отснятого материала с камеры на компьютер вы можете воспользоваться беспроводным протоколом 802.11ac Wi-Fi либо разъёмом USB C 3.2.

Подобно предыдущим моделям, камера a7S III рассчитана на профессионального пользователя, чему соответствует и её цена. Камера должна появиться в продаже уже в сентябре и будет продаваться по цене 3 500 долларов, без учёта стоимости объективов. Карты CFexpress Type A производства компании Sony появятся в продаже примерно в то же время, а их цена составит 200 долларов (карта объёмом 80 Гб) и 400 долларов (карта объёмом 160 Гб), при этом стоимость кардридера MRW-G2 будет составлять 120 долларов. Это дороже, чем камера a7S II, которая стоила от 3 000 долларов, однако, новая камера даст вам возможность снимать видео желаемой длительности и качества.

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