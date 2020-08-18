15 августа на борту европейской ракеты на орбиту был запущен новый – второй в истории – космический буксир, который будет задействован для продления срока эксплуатации спутников. Запуск состоялся на две недели позже изначально установленной даты из-за неблагоприятных погодных условий и дополнительной проверки ракеты, – говорится в сообщении компании Arianespace.

Ракета Ariane 5 доставила в космос аппарат MEV-2 (Mission Extension Vehicle-2, транспорт для расширения миссий – 2), который таким образом начал свой путь к спутнику Intelsat, ожидающему поднятия на более высокую орбиту. Вместе с ним в космос отправились два спутника широкополосной связи.

Запуск был произведен со стартовой площадки Космического центра в Гвиане близ города Куру, Французская Гвиана, в 19:04 по местному времени (18:04 по летнему времени восточного побережья США или же 22:04 по Гринвичу). И это был уже пятый запуск, произведенный компанией Arianespace с начала 2020 года.

Данный запуск несколько раз откладывался. Изначально проведение миссии было назначено на 28 июля, однако она была отложена из-за «дополнительных технических проверок обтекателя и системы двойного запуска Ariane», как было указано в пресс-релизе компании Arianespace. Затем несколько раз запуск отменялся из-за плохих погодных условий – по этой же причине данный запуск был также отложен на несколько десятков минут (изначально ракета должна была быть запущена на 31 минуту раньше – в 17:33 по времени восточного побережья США или же в 21:33 по Гринвичу).

MEV-2 продолжит серию миссий по техническому обслуживанию спутников Intelsat. Во время первой такой миссии, проведенной в феврале, аппарат MEV-1 успешно пристыковывался к спутнику Intelsat 901, что стало первым в истории освоения космоса случаем проведения подобных работ. Многие надеются на то, что ремонт и дозаправка стареющих спутников станет более дешёвой альтернативой запуску на орбиту спутников-сменщиков.

После того как в апреле спутник Intelsat 901 вернулся к полноценной работе, в компании Intelsat заявили о том, что ожидают продолжения программы. Буксир MEV-2 был разработан компанией SpaceLogistics LLC – дочерним предприятием Northrop Grumman. Ожидается, что MEV-2 встретится и состыкуется с запущенным в космос в 2004 году спутником Intelsat 1002/IS-1002 в начале 2021 года.

В пресс-релизе компании Arianespace, представленном 8 июля, было указано, что космический аппарат будет использовать собственные двигатели и запасы топлива для коррекции орбиты спутника IS-1002. MEV-2 вернёт спутник на геостационарную орбиту, где период его обращения будет соответствовать скорости вращения Земли. Затем, если всё пройдёт согласно намеченному плану, буксир MEV-2 отстыкуется от спутника, дабы подготовиться к выполнению последующих миссий на орбите.

Также на борту ракеты Ariane 5 находилось два спутника связи.

В частности, компания Arianespace вывела в космос спутник Galaxy 30, принадлежащий компании Intelsat, в рамках масштабного проекта по замене устаревших вещательных спутников группировки North American Galaxy. Аппарат Galaxy 30, подобно другим спутникам группировки, будет предоставлять услуги передачи видео высокой чёткости, обеспечивать работу OTT платформ, а также прочих служб широкополосной, мобильной и корпоративной связи.

Второй «пассажир» – спутник BSAT-4b, построенный компанией Maxar, запущен в космос по заказу японской корпорации Broadcasting Satellite System Corp. Спутник будет использоваться для обеспечения работы DTH платформ, а также в качестве резервного спутника для запущенного в 2017 году аппарата BSAT-4a, который также обеспечивает передачу видео высокой чёткости.

Это уже пятый космический запуск, произведенный компанией Arianespace в этом году, и он был произведен после приостановки в марте космических запусков из Французской Гвианы из-за пандемии коронавируса. В этом месяце Европейское космическое агентство заявило, что тестовые запуски ракеты Ariane 6, которая должна стать приемником ракеты повышенной грузоподъёмности Ariane 5, из-за пандемии будут отложены как минимум до 2021 года.

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