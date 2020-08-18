Китайский город Шэньчжэнь первый в мире получил полное покрытие 5G. В городе функционируют более 46 тысяч базовых станций пятого поколения, передает Капитал.

Согласно данным, количество базовых станций, действующих в Шэньчжэне, почти на 1,5 тысячи единиц превысило запланированное. Помимо того, что город стал первым в мире, получившим полное 5G-покрытие, он занимает первое место по стране ещё и по плотности покрытия.

«Созданная в городе сеть 5G автономна. Неавтомные сети, в отличие от автономных, частично используются также со стандартом связи 4G, но не могут поддерживать ряд возможностей 5G. Инфраструктура для таких автономных сетей создается с нуля, что сопровождается большими финансовыми затратами», — пишет ресурс.

Как известно, в марте китайское Министерство промышленности и информатизации призвало операторов ускорить процесс развертывания автономных 5G-сетей в стране. На тот момент в ряде регионов уже сообщили о своих планах относительно строительства базовых станций связи пятого поколения.

В июне сообщалось о том, что к концу 2020 года Китай планирует построить свыше 550 базовых станций 5G, что позволит охватить сетью пятого поколения города уровня префектуры, а также ключевые области окружных поселений.

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