Sony анонсировала разработку нового шлема виртуальной реальности. Компания объявила, что ищет инженера для создания нового устройства, передает УНИАН.

Согласно данным, вакансия была размещена на японском сайте Sony. В описании говорится о том, что инженеру нужно будет участвовать в создании механизмов для устройства с перспективой на 5 лет.

Вероятно, речь идёт новом устройстве из серии PlayStation VR. Однако вакансию разместила не Sony Interactive Entertainment (курирует PlayStation), а Sony Corporation, потому говорить наверняка пока рано.

Отмечается, что патент на создание нового шлема виртуальной реальности компания получила ещё в декабре прошлого года. В описании говорилось, что устройство будет беспроводным и сможет отслеживать движение зрачков пользователя.

Напомним, в прошлом месяце о планах выпустить новое VR-устройство заявила южнокорейская компания LG. Очки дополненной реальности от LG будут разработаны в сотрудничестве с японским оператором мобильной связи NTT DoCoMo.

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