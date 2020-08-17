На форуме Reddit обнародованы первые показатели скорости новой службы спутникового широкополосного интернета Starlink от компании SpaceX.

Компания SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту уже сотни спутников, которые должны будут обеспечить работу службы доступа к спутниковому широкополосному интернету нового поколения.

Цифры выглядят достаточно впечатляюще, однако, следует отметить, что система Starlink в настоящее время работает в рамках предварительного бета-тестирования, и на такой стадии показатели скорости всегда выглядят впечатляюще. Используя приложение Ookla Speedtest, пользователи, задействованные в тестировании бета-версии системы Starlink, зафиксировали скорость передачи данных в нисходящем канале на максимальном уровне в 60 Мбит/сек и в восходящем канале – на максимальном уровне в 17.7 Мбит/сек. Задержка составила всего 31 миллисекунду.

В целом скорость скачивания данных варьировалась в пределах от 36 до 60 Мбит/сек, скорость передачи данных – в пределах от 5 до 17.7 Мбит/сек.

Система Starlink недавно начал приглашать пользователей для бета-тестирования услуги. Стоимость самой услуги пока не разглашается. Бета-версия бесплатна, за исключением оплаты за использование биллинговой системы в размере 1 доллара США. Любопытно, что, согласно сообщениям Inverse, пользователи бета-версии должны подписать соглашение о неразглашении информации. Сообщение о скорости передачи данных в системе Starlink на форуме Reddit может нарушать условия этого соглашения, и, как результат, оно может быть изъято.

Покрытие системы в настоящее время ограничено северными регионами США и южными регионами Канады. Данные о скорости передачи данных, опубликованные на форуме Reddit, похоже, были представлены бета-пользователями из штата Вашингтон.

Компания SpaceX имеет грандиозные планы, связанные с развитием системы Starlink. В конечном итоге, компания планирует вывести на низкую околоземную орбиту тысячи спутников, которые, по прогнозам, должны обеспечить общенациональное покрытие сетью широкополосного доступа. Качество и производительность широкополосного интернета, раздаваемого при помощи спутников, размещённых на низкой околоземной орбите, превышает качество и производительность традиционного спутникового широкополосного интернета, раздаваемого через спутники, размещённые на более высокой геостационарной орбите.

SpaceX далеко не единственный участник космической гонки провайдеров услуг Интернета с низкой околоземной орбиты. В гонку также вступила компания Amazon и прочие.

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