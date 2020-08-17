На черноморском побережье курортной зоны Херсонщины прекращена трансляция ограниченных к показу иностранных телепрограмм. Об этом говорится на официальном сайте Национального совета Украины по телерадиовещанию.

Показ российских телеканалов – «РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир» и «ТНТ» – осуществлялся в заведении общественного питания, которое располагается в курортном поселке Хорлы Каланчацкого района Херсонской области.

Жалоба была направлена представителю Национального совета в Херсонской области Сергею Мовчану, который провёл разъяснительную беседу с владельцами заведения, по итогам которой показ выше перечисленных каналов был прекращён.

Напомним, в апреле текущего года в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали показ российского детского телеканала «Карусель» в сети одного из местных провайдеров.

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