Apple нарушила пять патентов на технологию 4G. Компания будет вынуждена выплатить свыше 500 миллионов долларов в качестве компенсации, передает Finance.ua.

Согласно данным, суд Техаса признал Apple виновной в нарушении пяти патентов Optis Wireless Technology и назначил ей штраф в размере $506,2 миллиона. Сумма может увеличиться втрое, поскольку присяжные сошлись во мнении, что компания умышленно использовала чужие разработки в своих устройствах.

Как отмечают в Optis, смартфоны, смарт-часы и планшеты Apple, работающие со стандартом сотовой связи LTE, используют эту технологию. В свою очередь Apple утверждает, что патенты недействительны, и обещает обжаловать решение.

Напомним, в начале года в США суд приговорил Apple и Broadcom к выплате штрафа в размере 1,1 миллиарда долларов. Компании обвинили в нарушении патентных прав Калифорнийского технологического института.

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