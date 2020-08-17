В Великобритании пиратская радиостанция Release Radio легализовалась через вещание в стандарте DAB+

Радиостанция Release Radio (ранее Release FM), которая до сих пор была пиратской, начала легальное вещание на территории Великобритании в цифровом стандарте DAB+.

Программы радиостанции Release Radio, которая теперь является официальным лицензиатом Ofcom, можно принимать в некоторых районах Лондона, Суррея и Беркшира.

На станции утверждают, что она является лучшим и самым прогрессивным радио в сети. «Коллектив радиостанции Release Radio верит в успех трансляций танцевальной музыки – как новой, так и ставшей уже классикой, создаваемой для слушателей с утончённым музыкальным вкусом, которые ищут то, чего нельзя найти в эфире радиостанций, транслирующий мейнстрим».

Представитель пресс-службы радиостанции заявил: «За последние три месяца мы получили множество положительных откликов, а кроме того мы запустились несмотря на пандемию COVID. Я также хочу подчеркнуть, что ранее мы были пиратской станцией, однако мы не только изменили свой статус – нам удалось получить лицензию Ofcom».

Студии станции расположены в Брэкнелле. На web-сайте радиостанции Release Radio, которая также ведёт вещание онлайн, можно найти расписание программ и информацию о ведущих, работающих в эфире.

Напомним, летом прошлого года в Великобритании начала вещание радиостанция Heart 90s, которую можно слушать и в Украине.

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