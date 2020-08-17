Геймеру для счастья нужен далеко не один только компьютер. Просиживание за многочасовыми игровыми сессиями на неудобном стуле негативно отражается на опорно-двигательном аппарате и общем состоянии. Не только качество игры становится посредственным, также ощущается вред для здоровья. Кроме мощного компьютера истинному игроману жизненно необходимо иметь хорошее и правильное кресло, приобрести которое можно на сайте https://stol-i-stul.com.ua/gejmerskie-kresla.

Производители предлагают большой ассортимент различных геймерских кресел на любой бюджет, вкус и цвет. Начинающий и профессиональный игроки легко подберут для себя оптимальный вариант, повышающий вероятность успеха в любых играх.

Геймеры проводят за компьютером много часов подряд. Такое поведение вызывает появление следующих проблем:

боли в спине;

затекание шеи;

появление судорог, локализованных в кистях рук.

Некомфортные условия сказываются на качестве игры, результат которой так важен для игроманов, именно поэтому необходимо выбирать удобную модель кресла.

Виды кресел для геймеров

Четкого деления на виды кресел для игры не существует, при этом специалисты рекомендуют уделять внимание аспекту длительности игровых сессий в течение дня:

для игроков-любителей или новичков – универсальный вид моделей офисного кресла ориентирован на игру, продолжительность которой занимает не более двух часов в день. Лучшего всего брать высокую спинку, обтянутую сетчатыми видами материалов, поскольку они способствуют вентиляции и предотвращают потоотделение. Следует уделить внимание эргономике и плавности повтора линий спины;

заядлых игроков или полупрофессионалов – более модернизированные модели используются теми, кто все свободное от работы время тратит на компьютерные игры. Помимо эргономики обращать внимание нужно на регулирование наклона спинки для достижения максимально удобного положения, высоты кресла под собственный рост и подлокотников для удобства расположения рук, а также амортизации сиденья для снижения усталости;

профессиональных геймеров – суперкрутые модели для тех, кто не играет, а работает в компьютерной игре, отличаются максимальным удобством и комфортом. В этом случае к эргономике и регулировке спинки, высоты, амортизации и подлокотников стоит прибавить наличие подголовника, поддержки в области поясницы, подставки для ног. Самым идеальным вариантом геймерского кресла для профессионалов считается модель по стандартам американского BIFMA.

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