Мобильные операторы продолжают внедрять 4G в киевском метро. Связь четвертого поколения появилась ещё на шести станциях столичной подземки, передает НВ.

Согласно данным, 4G от мобильной тройки появился на станциях Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости, Золотые Ворота и в тоннелях между ними. На сегодня связь четвертого о поколения доступна на 15 станциях подземки.

В планах операторов — до конца августа запустить 4G ещё на семи станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская.

Отмечается, что с момента запуска 4G на первых станциях метрополитена абоненты всех операторов вместе использовали более 50 терабайт мобильного интернета. На данный момент для работы в подземку Vodafone Украина и lifecell используют частоты в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц. Это позволяет обеспечить более быстрый и качественный мобильный интернет.

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