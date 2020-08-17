Оператор мобильной связи lifecell подвёл финансовые и операционные итоги деятельности за второй квартал 2020 года. Доход компании вырос на 7,7%, а показатель EBITDA на 10,2% на годовой основе. Благодаря эффективной операционной деятельности компании, рост объемов потребления дата-трафика и голосовых услуг позволили компании выйти на чистую прибыль в июне 2020 года.

ДОХОД: Во втором квартале 2020 года операционный доход lifecell увеличился на 7,7% за год – до 1 596,3 млн грн (по сравнению с 1 481,9 млн грн во втором квартале 2019 года). Такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от потребления услуг мобильного Интернета и голосовых услуг на фоне снижения доходов роуминга из-за закрытия границ во время пандемии COVID-19. Использование роуминговых услуг начало возобновляться в мае-июне 2020 года.

EBITDA и МАРЖА EBITDA : Показатель EBITDA по итогам второго квартала 2020 года вырос на 10,2% — до 880,1 млн грн (по сравнению с 798,8 млн грн во втором квартале 2019 года). В результате маржа EBITDA составила 55,1% во втором квартале 2020 года (во втором квартале 2019 года этот показатель составил 53,9%).

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА: Во втором квартале 2020 года активная 3-месячная абонентская база lifecell увеличилась на 11,8 % на годовой основе, до 7,6 млн абонентов (6,8 млн во втором квартале 2019 года) и на 1,3 % по сравнению с предыдущим кварталом (7,5 млн в первом квартале 2020 года).

Активная 3-месячная база пользователей скоростного мобильного Интернета на базе 4.5G на конец второго квартала 2020 года составляла 56% от всех пользователей дата-услуг, что привело к росту использования мобильных данных в сети оператора. Соответственно, среднее использование дата-трафика выросло на 60% на годовой основе.

ARPU и MoU: Активный 3-месячный ARPU во втором квартале 2020 года уменьшился на 3% на годовой основе и составил 70,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 72,5 грн. В то же время, показатель 12-месячного активного MoU вырос на 19.3% на годовой основе – 175,8 минут (147,4 минут во втором квартале 2019 года).

CAPEX и Net loss: Во втором квартале 2020 года капитальные вложения lifecell увеличились на 25,9 % на годовой основе — до 440,8 млн грн по сравнению с 350,0 млн грн во втором квартале 2019 года. Чистый убыток lifecell во втором квартале 2020 года составил 34,0 млн грн по сравнению с 293,2 млн грн чистого убытка во втором квартале 2019 года. В июне операционная деятельность компании позволила выйти на чистую прибыль.

Во втором квартале 2020 компания увеличила проникновения цифровых услуг для своих клиентов, предлагая им новые сервисы. Во время пандемии оператор lifecell запустил решение для поддержки своих абонентов – приложение Likar Online, в котором можно получить консультацию профессиональных врачей о состоянии здоровья в режиме 24/7.

Напомним, ранее стало известно, что во втором квартале 2020 года Киевстар увеличил общий доход до 6 млрд грн.

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