Смартфоны Huawei и Honor больше не имеют доступа к обновлениям Android и сервисам Google. Срок действия договора о сотрудничестве между компаниями истек, передает Код Дурова.

Согласно данным, ранее доступ к сервисам Google был закрыт только для новых смартфонов Huawei и Honor — старые модели могли свободно работать со всеми службами.

Такая «поблажка» была введена в рамках отсрочки, которую получили американские мобильные операторы на время замены телекоммуникационного оборудования китайской компании. Однако отмечается, что с этой задачей успели справиться ещё не всё операторы, поэтому отсрочка может быть продлена.

Напомним, в июне Министерство торговли США сняло ограничения на сотрудничество американских компаний с Huawei в области развития технологии 5G.

Однако спустя некоторое время стало известно, что власти США намерены усилить конкурентную борьбу с китайской компанией. Вероятно, для этого Америка может выкупить европейские компании Ericsson и Nokia.

А недавно Huawei анонсировала закрытие производства чипов Kirin. Из-за санкций США компания ожидает дефицита процессоров.

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