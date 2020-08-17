Сегодня, 17 августа — День рождения компакт-диска. В этот день 38 лет назад в Германии выпустили первый CD.

Стоит отметить, что речь идёт именно о коммерческих серийных компакт-дисках, выполненных по финальной версии стандарта. Его произвели на заводе звукозаписывающей компании Polygram по заказу Philips.

Компакт-диски стали итогом совместной работы компаний Philips и Sony, которые еще в конце семидесятых решили создать новый формат носителей для использования в звукозаписи. Первой музыкой, записанной на CD, стал альбом группы ABBA «The Visitors».

Тем не менее, популярность такие носители приобрели не сразу. Высокая стоимость мешала широкому распространению компакт-дисков. Однако к концу двадцатого века формат CD занял доминирующее положение в музыкальной и компьтерной индустриях.

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