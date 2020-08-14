TAG (Trustworthy Accountability Group) — группа из США, занимающаяся безопасностью и прозрачностью в индустрии цифровой рекламы и JICWEBS — британский отраслевой комитет по стандартизации в этой индустрии, объявили о слиянии, сообщает пресс-служба TAG. Организации объединят усилия в борьбе с мошенничеством и пиратством в сфере интернет-рекламы, а также в обеспечении глобальных рекламных стандартов. Объединенная организация сохранит название TAG. Слияние завершится в начале сентября 2020 года.

JICWEBS и TAG объявили об официальном партнерстве в марте 2017 года. C тех пор организации начали совместную работу в рамках различных программ с целью повышения безопасности для брендов, в том числе TAG Certified Against Piracy (“Сертифицирован против пиратства”). В частности, эта программа призвана помочь рекламодателям избежать ущерба для своих брендов из-за размещения их рекламы на сайтах, которые способствуют распространению пиратского контента. Интернет-рекламодатели часто рискуют своим финансовым и репутационным благополучием, сотрудничая с такими сайтами. Компании, которые соблюдают руководства программы “Сертифицирован против пиратства”, получают соответствующий знак сертификации, таким образом публично заявляя о своей позиции сотрудничать только с теми интернет-ресурсами, которые не нарушают авторские права.

Также в дальнейшем объединенная организация планирует создать глобальную программу сертификации безопасности бренда. Это поможет решить сложности, связанные с рекламной деятельностью на множестве рынков, учитывая огромные несоответствия между различными местными стандартами.

“Объединение TAG и JICWEBS поспособствует тому, что компании по всему миру смогут сосредоточиться на соблюдении единых надежных стандартов, направленных на борьбу с мошенничеством, вредоносным ПО, пиратством и призванных защитить бренд”, — говорит Майк Зейнейс, генеральный директор TAG.

По мнению Вячеслава Миенко, руководителя Инициативы “Чистое небо”, слияние таких ведущих организаций в секторе цифровой рекламы как TAG и JICWEBS показывает, что объединенные усилия и экспертиза способствуют комплексной и целенаправленной борьбе с пиратством. “Именно такой является задача “Чистого неба” для защиты интеллектуальной собственности и позиционирования медиарынка Украины как конкурентного по качеству и прозрачности ведения бизнеса. Отдельно хотел бы отметить программу сертифицирования TAG против пиратства, которая помогает определить “чистые” компании и, соответственно, устранить возможные репутационные и финансовые риски на начальных этапах сотрудничества. Это важный шаг в создании базы надежных интернет-ресурсов”.

В Украине также действует проект, который помогает распознавать сайты с ворованным контентом, — “Сервис для рекламодателей” на blacklists.org.ua, созданный антипиратской инициативой “Чистое небо” и Украинской антипиратской ассоциацией (УАПА). На сайте ежемесячно обновляется список ресурсов, нарушающих права интеллектуальной собственности. Список является ориентиром для рекламодателей, позволяя не сотрудничать с теми, кто недобросовестно ведет себя по отношению к правообладателям, обезопасив тем самым свою компанию от репутационных, финансовых и других рисков.

Владимир Илинг, глава Украинской антипиратской ассоциации (УАПА), отмечает, что УАПА совместно с Инициативой “Чистое небо” в рамках деятельности по защите авторских прав проводит мониторинг сайтов и анализирует размещение рекламы в соответствии с принципом “follow the money”.

“Согласно мониторингу, основными бенефициарами и драйверами деятельности онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Они спонсируют CamRip группы, переводчиков и т.д., а встраиваемые в сайты плееры имеют возможность монетизировать контент, демонстрируя пользователям рекламу. Именно пиратские сайты при этом выступают в качестве рекламной площадки для привлечения новых пользователей. В результате, возникает симбиоз гемблинговых компаний и пиратского трафика”, — говорит Владимир.

Также эксперт добавляет, что новые средства управления цифровой рекламой TAG будут способствовать очистке интернет-ресурсов от распространения нелегального контента, вредоносных программ, хищения денежных средств и персональных данных пользователей.

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