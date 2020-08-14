Vodafone расширил покрытие сети LTE 900 МГц. Связь четвертого поколения в диапазоне 900 МГц теперь работает в Хмельницкой области, сообщает пресс-служба оператора.

Согласно данным, на сегодня LTE 900 МГц от Vodafone доступна жителям Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Черновицкой областей. К концу года оператор намерен подключить к 4G в диапазоне 900 МГц все области Украины.

«Ранее в населенных пунктах, где теперь построена сеть LTE 900 МГц, пользовательская скорость в ЕDGE была менее 0,5 Мбит/с. После запуска LTE 900 МГц скорость выросла до 48 Мбит/с, это открывает новые возможности для онлайн образования, медицины, досуга, что особо важно в условиях карантина, стимулирует развитие предпринимательства и экономики в целом», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в начале месяца Vodafone сообщал, что с момента запуска 4G в диапазоне 900 МГц охватил ею уже более тысячи населенных пунктов.

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