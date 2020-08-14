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Корпорация Comcast отказывается от планов запустить международный новостной телеканал NBC Sky World News

Борис Скуратовский
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NBC News + Sky News
Фото: Financial Times

В корпорации Comcast, похоже, решили отказаться от идеи использования ресурсов телекомпании NBC и принадлежащей ей британской платформы платного телевидения Sky для запуска международного новостного телеканала, который должен был носить название NBC Sky World News.

Источники в NBC News сообщили изданию Deadline о том, что амбициозные планы касательно запуска телеканала этим летом пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Не исключается пересмотр даты запуска проекта, однако в настоящее время он признан коммерчески не выгодным.

Как сообщает издание Financial Times, о данном решении были проинформированы более 50 сотрудников NBC Sky World News. Теперь им предстоит пройти консультации, в результате которых будет принято решение об их будущем в империи Comcast.

Напомним – в январе текущего года председатель правления NBC News Энди Лэк озвучил своё видение создаваемого телеканала, который, по его мнению, должен был успешно конкурировать с CNN International и BBC World News. Он планировал нанять отдельную команду из 100-200 человек для работы исключительно на новом телеканале, а также привлечь к сотрудничеству 3 500 журналистов из NBC и Sky News.

Курировать работу канала должна была президент NBC News International и бывший редактор ITV News в Великобритании Дебора Тёрнесс. В качестве месторасположения центрального офиса нового телеканала назывался Osterley – кампус компании Sky, расположенный в западной части Лондона.

В NBC News отказались комментировать данные слухи.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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