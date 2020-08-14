Корпорация Comcast отказывается от планов запустить международный новостной телеканал NBC Sky World News

В корпорации Comcast, похоже, решили отказаться от идеи использования ресурсов телекомпании NBC и принадлежащей ей британской платформы платного телевидения Sky для запуска международного новостного телеканала, который должен был носить название NBC Sky World News.

Источники в NBC News сообщили изданию Deadline о том, что амбициозные планы касательно запуска телеканала этим летом пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Не исключается пересмотр даты запуска проекта, однако в настоящее время он признан коммерчески не выгодным.

Как сообщает издание Financial Times, о данном решении были проинформированы более 50 сотрудников NBC Sky World News. Теперь им предстоит пройти консультации, в результате которых будет принято решение об их будущем в империи Comcast.

Напомним – в январе текущего года председатель правления NBC News Энди Лэк озвучил своё видение создаваемого телеканала, который, по его мнению, должен был успешно конкурировать с CNN International и BBC World News. Он планировал нанять отдельную команду из 100-200 человек для работы исключительно на новом телеканале, а также привлечь к сотрудничеству 3 500 журналистов из NBC и Sky News.

Курировать работу канала должна была президент NBC News International и бывший редактор ITV News в Великобритании Дебора Тёрнесс. В качестве месторасположения центрального офиса нового телеканала назывался Osterley – кампус компании Sky, расположенный в западной части Лондона.

В NBC News отказались комментировать данные слухи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.