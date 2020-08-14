Министерство цифровой трансформации подписало договор с французской компанией Ookla. Ведомство получило данные о более чем ста миллионах замеров скорости интернета по Украине за последние два года, говорится на сайте Минцифры.

Согласно данным, речь идёт о замерах скорости, проведенных украинскими пользователями с помощью сервиса Speedtest. Такие данные являются самыми непредвзятыми и наиболее реально демонстрируют реальные показатели качества интернет-соединения.

С помощью этих данных Минцифры планирует проверить результаты собственных исследований касательно интернет-покрытия, скорости соединения и задержки, сравнив их с реальными показателями. Кроме того, ведомство намерено установить, кто из провайдеров и операторов предоставляет самые качественные услуги, имеет лучшие технические возможности и самое широкое покрытие.

Напомним, компания Ookla сообщала, что по итогам 2019 года оператором с самым быстрым мобильным интернетом стал Киевстар. Он опередил Vodafone и lifecell, набрав свыше 56 тысяч баллов speed-test.

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