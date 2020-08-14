Корпорация Disney ликвидировала бренд 20th Century Fox – один из самых легендарных в истории индустрии развлечений

Компании 20th Century Fox – одной из самых узнаваемых в истории индустрии развлечений – официально больше не существует.

В корпорации Disney объявили о ребрендинге одной из своих телевизионных студий – 20th Century Fox Television. Отныне она будет носить название 20th Television. Таким образом, из имени студии исчезают слова «Century» и «Fox».

Напомним – в январе текущего года корпорация Disney убрала слово «Fox» из названия киностудии 20th Century Fox. После закрытия в прошлом году сделки о покупке многих активов компании Fox общей стоимостью в 71 миллиард долларов в корпорации Disney решили переименовать известную киностудию, дав ей имя 20th Century Studios.

После ребрендинга неизменными останутся широко известный логотип компании и заставка с прожекторами – изменения коснутся лишь текстовой части: отныне над прожекторами будет красоваться надпись «20th Television».

Обновлённый логотип и графическое оформление появятся уже этой осенью в свежих эпизодах сериалов, выпущенных компанией 20th Television TV. В оформлении продукции, выпущенной до ребрендинга, всё останется по-старому.

Решение руководства корпорации Disney изъять слово «Fox» из названий приобретённых ею студий было принято во избежание возможной путаницы зрителей. Ибо прочие активы, несущие в себе элемент «Fox» – в частности, Fox Entertainment, Fox Sports и Fox News – остаются частью Fox Corporation, которая не имеет ничего общего с Disney.

Корпорация Disney также произведёт ребрендинг других своих телестудий, дав им новые имена и графику. В частности, ABC Studios и ABC Signature Studios сменят название на ABC Signature, а Fox 21 Television Studios превратится в Touchstone Television.

«Новые названия и логотипы студий знаменуют начало новой эпохи для ABC Signature, 20th Television и Touchstone Television, при этом мы отдаём дань уважения их яркой истории и творческой силе The Walt Disney Company», – говорит президент Disney Television Studios Крейг Хюнегз.

Компания 20th Century Fox была создана в 1935 году после слияния компаний Twentieth Century Pictures и Fox Films.

Киностудией было снято множество популярнейших фильмов в истории Голливуда. В частности, ею снимались «Звёдные войны», «Звуки музыки», «Крепкий орешек» и «Один дома». Более того, сам логотип студии и сопровождающая его музыкальная тема стали для многих синонимом похода в кино.

Телестудия имеет не менее славную историю – она выпустила такие популярные шоу, как «Симпсоны» и «Современная семья».

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