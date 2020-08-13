«Триколор» запускает новую модель оплаты контента. Клиенты оператора теперь могут покупать и брать в прокат фильмы вне основной подписки, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, приобрести фильм можно в приложении «Триколор Кино и ТВ», а также в сервисе «Кино» на гибридных приемниках с подключением к интернету и TV box. Контент, приобретенный на одной платформе, будет доступен на всех остальных по одному Триколор ID.

«Новая модель оплаты контента направлена на повышение комфорта телесмотрения. С любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени клиенты могут смотреть разнообразные фильмы и мультфильмы, в том числе и те, которые недавно шли в кинопрокате. Уверены, что модель TVOD будет весьма востребована среди пользователей», — говорит директор «Триколора» по контенту Арсен Хомутов.

Отмечается, что на сегодня по подписной модели TVoD (transactional video on demand) зрителям доступны следующие картины: «Дождливый день в Нью-Йорке», «Джентльмены», «Зеленая книга», «Одесса», «Пиноккио», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Герой СамСам». Список фильмов для покупки или проката будет пополняться, стоимость единицы контента — от 99 рублей.

Напомним, в мае «Триколор» расширил сотрудничество с кинокомпанией Sony Pictures Television (SPT). С тех пор клиентам оператора доступны более 120 мировых кинохитов SPT.

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