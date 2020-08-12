В Беларуси частично восстановили доступ к интернету. Одновременно заработали сразу несколько популярных мессенджеров, передает 112.ua.

Согласно данным, после трёх дней отсутствия доступа к сети сегодня наконец заработали Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и «Яндекс», восстановлен доступ к онлайн-заказу такси. Также у пользователей сети заработали зарубежные сайты.

Напомним, до этого пользователи из Беларуси жаловались на отсутствие доступа к социальным сетям и поисковым системам. Сайты с доменом .by. были недоступны также и для иностранных юзеров.

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