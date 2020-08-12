27 июля начался старт продаж новой украинской Android-приставки от компании ВОЛЯ.

Приставка SMART TV VOL001 или Воля – это первая приставка от провайдера, лицензированная Google, что означает гарантию качества.

Приставка Воля работает на сертифицированной операционной системе Android TV 9.0, благодаря этому на ней доступны лицензированные приложения и сервисы от Google: YouTube, Google Play Store с тысячами приложений на любой вкус, голосовой поиск с помощью Bluetooth пульта, Google Play Movis и Google Cast – технология передачи изображения на экран ТВ с мобильного устройства, и многое другое. Это значит, что все приложения обеспечены необходимым уровнем защиты пользовательских данных и будут доступны в высоком качестве.

Пользователи получают сертифицированное устройство, а это означает, что для владельцев приставки будут доступны все приложения Google Play в высоком качестве. Воля также предлагает свое приложение для Android TV, с собственным контентом, искать его не нужно, так как оно сразу предустановлено и есть в меню. Абоненты Воля смогут просматривать огромное количество познавательных передач, фильмов, резаться в игры и слушать любимую музыку. Эта услуга действует по предоплате, пользователь платит только за тот контент, который выбирает.

Важная деталь — простой алгоритм подключения и удобная навигация – дают возможность успешно пользоваться устройством детям и пожилым людям, то есть всей семье. К приставке прилагается компактный удобный пульт. В отличие от традиционных девайсов, он работает через Bluetooth, вам не нужно приспосабливаться и наводить пульт на экран телевизора.

Основное преимущество и выгода – это наличие сервиса для абонентов. Сюда входит доставка, подключение и дальнейшее обслуживание 24/7. Также, это возможность приобретения всего оборудования «из одних рук», не тратя время на дополнительные походы по магазинам электроники.

В независимости от того, являетесь ли вы абонентом Воля, вы получаете еще + 5000 тыс различных услуг благодаря новой приставке.

Абоненты Воля могут приобрести такую приставку, продолжая пользоваться теми же пакетными услугами, которые у них были раньше, но с учетом + 5000 дополнительных услуг, доступных в Google Play.

Технические характеристики:

2 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти. Одновременно гаджет может воспроизводить видеоконтент в качестве 4К (3840х2160х60fps) – это четкое, насыщенное и контрастное изображение во время просмотра контента.

Для того, чтобы быстро обрабатывать информацию и оперативно исполнять задания пользователя, приставка оснащена мощным процессором Amlogic S905X-B Quad Core ARM Cortex-A53 и графикой Mali-450.

«Наша компания выступает за лицензированный контент и прилагает все усилия в борьбе с пиратством. Лицензия Google – это гарантия качества и безопасности, которой мы смогли обеспечить своих пользователей», — сообщил Антон Дзюбенко, СЕО Воли.

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