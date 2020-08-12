Пользователи из Беларуси жалуются на отсутствие доступа к социальным сетям и поисковым системам. Сайты с доменом .by. недоступны также и для иностранных юзеров, передает РБК-Украина.

Согласно данным, доступ к интернету в Беларуси отсутствует уже четвертый день. Помимо соцсетей и мессенджеров недоступными для пользователей стали также и сайты крупных медиа — Nn.by, Tut.by и Afn.by.

Власти Беларуси винят в отсутствии доступа к сайтам кибератаки. В то же время правозащитные организации называют это государственным интернет-шатдауном.

Отмечается, что на данный момент основными источниками информации для беларусов стали Telegram-каналы изданий NЕХТА, «Наша Нива», поскольку к ним пользователи имеют доступ. Как сообщил владелец Telegram Павел Дуров, мессенджер использует инструменты антицензуры в Беларуси, благодаря чему доступ к нему всегда открыт.

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