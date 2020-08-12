В Украине запустили новый канал — Kyiv.Live. Столичный телеканал начал работу 10 августа, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, запуск столичного телеканала ещё в мае анонсировал народный депутат Вадим Столар, являющийся инвестором данного запуска. В июне Стало приобрел ООО «Ньюс Нетворк», владеющее спутниковой лицензией на канал Rabinovich TV, и ООО «Медиамережи» (канал «Всі новини»). Предполагалось, что на базе этих каналов будет запущен Kyiv.Live.

Как сообщал телепродюсер Алексей Семёнов, работающий над запуском Kyiv.Live, каналы подобного городского формата будут запущены во всех городах-миллионниках. Изначально каналы запустят в Киеве и Одессе, а потом — в Харькове, Днепре и Львове.

Отмечается, что уже сейчас Kyiv.Live можно найти по таким параметрам: Ses 5 Astra-4А, 5E, 12284 GHz, Vertical, DVB-S, SR 27500MSymb/s, FEC 3/4, SD, VPID 6910, APIDs 6911,6912.

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