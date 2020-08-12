Пакет долгосрочных кредитов на общую сумму в 500 миллионов евро (590 миллионов долларов), выделенный Китайским банком развития (CDB), поможет турецкому оператору мобильной связи Turkcell вывести свой бизнес на новый уровень, – заявили в пресс-службе гиганта сотовой связи.

В заявлении пресс-службы говорится, что ссуда с восьмилетним сроком погашения может быть получена как в евро, так и в китайских юанях и будет использована для финансирования инвестиций Turkcell в развитие инфраструктуры на протяжении трёх следующих лет.

Кредит, который должен помочь компании Turkcell профинансировать закупку нового оборудования, будет погашен в течение пяти лет после завершения трёхлетнего льготного периода.

В декабре прошлого года Turkcell и банк подписали Меморандум о взаимопонимании по кредиту.

Финансовый директор компании Turkcell Осман Йылмаз заявил, что получение компанией данного кредита говорит о доверии зарубежных партнёров к турецкой экономике.

Господин Йылмаз подчеркнул, что пандемия коронавируса чётко показала важность сферы телекоммуникаций на фоне роста потребления данных во время карантина примерно на 50%.

«Благодаря подписанному соглашению мы планируем профинансировать покупку технологий нового поколения», – заявил он.

Напомним, три года назад в ходе тестов 5G-сети Turkcell была достигнута скорость передачи данных в 24,7 Гбит/сек.

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