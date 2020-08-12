Пакет долгосрочных кредитов на общую сумму в 500 миллионов евро (590 миллионов долларов), выделенный Китайским банком развития (CDB), поможет турецкому оператору мобильной связи Turkcell вывести свой бизнес на новый уровень, – заявили в пресс-службе гиганта сотовой связи.
В заявлении пресс-службы говорится, что ссуда с восьмилетним сроком погашения может быть получена как в евро, так и в китайских юанях и будет использована для финансирования инвестиций Turkcell в развитие инфраструктуры на протяжении трёх следующих лет.
Кредит, который должен помочь компании Turkcell профинансировать закупку нового оборудования, будет погашен в течение пяти лет после завершения трёхлетнего льготного периода.
В декабре прошлого года Turkcell и банк подписали Меморандум о взаимопонимании по кредиту.
Финансовый директор компании Turkcell Осман Йылмаз заявил, что получение компанией данного кредита говорит о доверии зарубежных партнёров к турецкой экономике.
Господин Йылмаз подчеркнул, что пандемия коронавируса чётко показала важность сферы телекоммуникаций на фоне роста потребления данных во время карантина примерно на 50%.
«Благодаря подписанному соглашению мы планируем профинансировать покупку технологий нового поколения», – заявил он.
Напомним, три года назад в ходе тестов 5G-сети Turkcell была достигнута скорость передачи данных в 24,7 Гбит/сек.