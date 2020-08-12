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Turkcell

Пакет долгосрочных кредитов на общую сумму в 500 миллионов евро (590 миллионов долларов), выделенный Китайским банком развития (CDB), поможет турецкому оператору мобильной связи Turkcell вывести свой бизнес на новый уровень, – заявили в пресс-службе гиганта сотовой связи.

В заявлении пресс-службы говорится, что ссуда с восьмилетним сроком погашения может быть получена как в евро, так и в китайских юанях и будет использована для финансирования инвестиций Turkcell в развитие инфраструктуры на протяжении трёх следующих лет.

Кредит, который должен помочь компании Turkcell профинансировать закупку нового оборудования, будет погашен в течение пяти лет после завершения трёхлетнего льготного периода.

В декабре прошлого года Turkcell и банк подписали Меморандум о взаимопонимании по кредиту.

Финансовый директор компании Turkcell Осман Йылмаз заявил, что получение компанией данного кредита говорит о доверии зарубежных партнёров к турецкой экономике.

Господин Йылмаз подчеркнул, что пандемия коронавируса чётко показала важность сферы телекоммуникаций на фоне роста потребления данных во время карантина примерно на 50%.

«Благодаря подписанному соглашению мы планируем профинансировать покупку технологий нового поколения», – заявил он.

Напомним, три года назад в ходе тестов 5G-сети Turkcell была достигнута скорость передачи данных в 24,7 Гбит/сек.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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