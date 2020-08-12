Киберполиция совместно с оператором Киевстар пресекли деятельность мошеннического сайта. Ресурс под видом телекоммуникационной компании собирал персональные данные и получал доступ к мобильным устройствам пользователей, сообщается на официальном сайте Киберполиции.

Согласно данным, злоумышленники создали фишинговый сайт, внешне напоминающий сайт телеком-компании. Ресурс предлагал пользователям установить мобильное приложение для получения неких бонусов, получая таким образом доступ к устройствам людей.

Совместными усилиями киберполицейских и специалистов Киевстар ресурс удалось заблокировать, а также принять меры во избежание распространения личных данных пользователей.

Напомним, в прошлом месяце Киберполиция пресекла деятельность жителя Житомирской области, мешающего работе мобильных операторов. Нарушитель проводил манипуляции с трафиком, подменяя международный на псевдонациональный.

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