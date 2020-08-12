Отключение интернета принесло Беларуси многомиллионный ущерб. За три дня отсутствия доступа к сети республика потеряла $170 миллионов, передает Бабель.

Согласно данным, отключение интернета стоило Беларуси примерно 50 миллионов долларов ежедневно. С помощью инструмента NetBlocks было установлено, что общая сумма потерь экономики за три дня отключения интернета составила 169,2 миллиона долларов.

Как передает ресурс, в Беларуси государство осуществляет контроль над точками,в которых интернет «пересекает границы». Распоряжаются этими выходами две компании — «Белтелеком» и Национальный центр обмена трафиком.

Итак, возможность отключить стану от интернета имеют только две компании, контролируемые государством. При этом деятельность провайдеров в республике жестко регулируется, что упрощает возможность перекрытия доступа со стороны компаний.

Более того, был отключен протокол https, широко используемый для шифрования трафика. Отключение нового интернет-протокола IPV6 является главным свидетельством того, что блокирование связи было осуществлено по приказу правительства Беларуси.

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